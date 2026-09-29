Хвича Кварацхелия высказался о сборной Украины

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия прокомментировал ничью в матче с Украиной в Лиге наций. Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Понимаю, что для достижения результата необходимо время. Украина — одна из сильнейших сборных Европы, поэтому в целом я положительно оцениваю нашу игру. Разумеется, нам хотелось победить. У нас был хороший момент, который следовало реализовать, но воспользоваться им не получилось. Теперь нужно переключиться и готовиться к следующей встрече.

Мне хочется извиниться перед нашими болельщиками за то, что в этих двух матчах мы так и не смогли порадовать их победой. При этом вы сами видели и слышали, как они поддерживали нас после финального свистка. Мы постоянно ощущаем эту поддержку — как я лично, так и вся команда.

Хочу от всего сердца поблагодарить их за то, что они остаются с нами в любой ситуации. В оставшихся матчах мы приложим максимум усилий, чтобы порадовать наших болельщиков и выполнить поставленную перед сборной задачу», — сказал Кварацхелия на послематчевой пресс-конференции.