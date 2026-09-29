Член парламента Британии призвал исключить «Манчестер Сити» из АПЛ

Член парламента Великобритании Джереми Корбин высказался о решении по делу «Манчестер Сити».

«Это беспрецедентное решение, которое требует беспрецедентных последствий. Они должны включать в себя существенное снятие очков, которое неизбежно приведёт к их вылету из лиги. Также должен быть наложен крупный штраф, все средства от которого должны быть направлены на развитие массового футбола.

Лига также должна всерьёз рассмотреть вопрос о лишении их титулов. Если они получили свои титулы нечестным путём, зачем им их оставлять? Помните, что за этими нарушениями скрываются бесчисленные трофеи и титулы, которыми должны были гордиться другие клубы и болельщики», – приводит слова Корбина The Standard.

Напомним, на прошлой неделе «горожане» были признаны виновными практически по всем обвинениям, связанным с нарушениями финансовых правил АПЛ – кроме одного. В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Позднее газета The Times сообщила, что речь идет не о 115, а о 130 нарушениях: когда Премьер-лига только объявила об обвинениях, возникла путаница в отношении некоторых правил.