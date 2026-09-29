«Я знал ещё до моего приезда». Юрген Клопп высказался о кризисе сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп подвёл итоги матча 2-го тура Лиги наций с Грецией, в котором немецкая команда потерпела поражение со счётом 0:1.

«Ещё до моего приезда сюда, я знал, что немецкий футбол переживает не лучшие времена. Было очевидно, что Юрген Клопп не сможет просто прийти и одним движением руки исправить все существующие проблемы. Теперь, думаю, это стало понятно абсолютно всем.

Любые позитивные изменения, как правило, происходят медленнее, чем нам хотелось бы, а сделанные шаги вперёд зачастую кажутся слишком маленькими. Но наступит момент, и, надеюсь, это произойдёт уже в ближайшее время, когда играть против нашей команды станет очень сложно для любого соперника», — сказал Клопп на пресс-конференции.

Клопп провёл во главе сборной Германии уже два матча — сыграл вничью с Нидерландами (1:1), а также проиграл Греции (0:1).