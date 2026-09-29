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Канисарес назвал двух кандидатов, которые превосходят Ямаля и Мбаппе в битве за «ЗМ»

Канисарес назвал двух кандидатов, которые превосходят Ямаля и Мбаппе в битве за «ЗМ»
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Бывший вратарь сборной Испании Сантьяго Канисарес рассказал, кого он считает главными претендентами на завоевание «Золотого мяча».

«Я назову тех, за кого бы я проголосовал. На мой взгляд, есть два кандидата, которые превосходят Ламина [Ямаля] и Мбаппе: Гарри Кейн и Фабиан [Руис]. Из-за того, что они сделали в этом сезоне.

По-моему, то, что они сделали, сложнее [того, чего добились Ямаль и Мбаппе]», – приводит слова Канисареса Mundo Deportivo.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября – мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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