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«Очень сложно». Кварацхелия высказался о проблемах в играх за сборную Грузии

«Очень сложно». Кварацхелия высказался о проблемах в играх за сборную Грузии
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Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия оценил физическое состояние команды после ничьей с Украиной (0:0) в матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 19:00 МСК
Грузия
Окончен
0 : 0
Украина

«Четыре игры за восемь дней — это очень сложно, но наш медицинский персонал работает отлично. Мы стараемся максимально восстановить силы, и именно благодаря им ребята были готовы к этой игре, к тому, чтобы отыграть все 90 минут. Конечно, к следующей игре мы будем готовиться так же. Есть ещё и фактор перелёта, но у нас в команде есть игроки, которые могут выйти на поле и заменить вышедших в стартовом составе», — сказал Кварацхелия на послематчевой пресс-конференции.

В следующей встрече Грузия сыграет в гостях с Венгрией 2 октября.

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