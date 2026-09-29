Стал известен лучший игрок сборной Украины в матче с Грузией по мнение болельщиков

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин получил индивидуальную награду по итогам матча 2-го тура Лиги наций с Грузией. Встреча в Тбилиси завершилась без забитых мячей — 0:0.

25-летний голкипер был признан «Львом матча» по итогам голосования болельщиков, набрав 81% голосов.

Трубин сохранил ворота Украины в неприкосновенности и за игру записал на свой счёт пять сейвов. Также в активе вратаря одна успешная игра на выходе, два выноса мяча и 18 точных передач из 20 — 90% точности.

Матч против Грузии стал для Трубина 30-м в составе национальной сборной Украины.

Напомним, награду «Лев матча» в сборной Украины по футболу выбирают болельщики с помощью голосования, которое проводит Украинская ассоциация футбола (УАФ) в своих официальных социальных сетях и на ресурсах после каждого поединка национальной команды.