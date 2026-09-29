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Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на критику

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на критику
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти отреагировал на критику после ничьей с Австралией (1:1) в товарищеском матче.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
25 сентября 2026, пятница. 13:00 МСК
Австралия
Окончен
1 : 1
Бразилия
1:0 Иранкунда – 68'     1:1 Райан – 90+5'    

«Хорошо, что нашу работу критикуют. Так было всегда и так будет всегда. Однако это никак не отражается на моём представлении о будущем сборной и не меняет того, каким я его вижу.

В первом матче результат для нас не являлся главным приоритетом. Мы хотели посмотреть на молодых и новых футболистов, предоставить им игровое время и возможность проявить себя. С этой точки зрения встреча получилась полезной.

Разумеется, мы могли сыграть лучше. При этом необходимо учитывать, насколько качественно действовал соперник. При этом очередной матч станет шансом для других футболистов и молодых игроков, которые не участвовали в первой встрече.

Сейчас это наш приоритет. Я хочу лучше узнать своих игроков, чтобы иметь максимально чёткое представление о составе перед официальными соревнованиями. Мне важно не допустить ошибок при выборе футболистов», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Следующий товарищеский матч между Бразилией и Австралией состоится cегодня, 29 сентября и начнётся в 13:00 по московскому времени.

Напомним, сборная Бразилии под руководством Анчелотти вылетела с чемпионата мира 2026 года на стадии 1/8 финала, уступив сборной Норвегии со счётом 1:2.

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