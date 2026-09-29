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Капитан Израиля Соломон обрушился с критикой на игроков Ирландии, упомянув солдат

Капитан Израиля Соломон обрушился с критикой на игроков Ирландии, упомянув солдат
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Капитан сборной Израиля Манор Соломон высказался о поведении игроков Ирландии в матче Лиги наций.

Ирландцы разгромили израильтян (3:0) во 2-м туре соревнования.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 3. 2-й тур
27 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Израиль
Окончен
0 : 3
Ирландия
0:1 Пэрротт – 13'     0:2 Айда – 16'     0:3 Мойлан – 25'    

«Во время матча они несли всякую чушь, не хочу на них зацикливаться. Разумеется, они нас ненавидят, а мы их не любим.

Я уже жду следующего матча с ними – он будет совсем другим. А что касается их поведения во время исполнения гимна… Они мне неинтересны. Наша страна в десять раз лучше их страны – сильнее, потрясающая страна с замечательными людьми.

Мы гордимся тем, что носим форму сборной и являемся израильтянами. Мы гордимся своей страной и нашими солдатами. Пусть они вытворяют что хотят – мы израильтяне, которые любят свою страну, и так будет всегда», – приводит слова Соломона Sport5 в соцсети X.

Отметим, что игроки сборных не стали обмениваться рукопожатиями, а ирландские футболисты склонили головы во время исполнения гимна Израиля перед матчем, проходившим в Венгрии. Также не состоялся обмен вымпелами между капитанами команд – Дара О’Ши и Саломон не пожали друг другу руки.

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