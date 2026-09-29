Газета AS сообщила, кого Жозе Моуринью мог возглавить летом вместо «Реала»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью ранее рассматривал возможность возглавить сборную Португалии. Как сообщает AS, португалец проводил предварительные переговоры с руководством национальной федерации ещё до чемпионата мира 2026 года.

В тот момент Моуринью работал в «Бенфике», а мадридский клуб ещё не принял окончательного решения о его возвращении на пост главного тренера.

Моуринью контактировал с представителями Португальской федерации футбола и обсуждал возможные условия работы с национальной сборной. Однако ситуация изменилась после того, как президент «Реала» Флорентино Перес и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес решили вернуть специалиста в Мадрид.

Португалец принял предложение «Реала» и отказался от нескольких других вариантов продолжения карьеры, среди которых была и работа со сборной своей страны.

В июне 2026 года «Реал» официально объявил о назначении Моуринью главным тренером. Стороны заключили контракт, рассчитанный до 30 июня 2029 года.

На данный момент команда под его руководством занимает четвёртое место в таблице испанской Ла Лиги, отставая от лидирующей «Барселоны» после семи туров на шесть очков.