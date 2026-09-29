«Мы провалились». Тренер сборной Израиля сделал заявление после разгрома от Ирландии

Главный тренер сборной Израиля Ран Бен-Шимон признал свою ответственность за крупное поражение команды в матче Лиги наций с Ирландией. Израильтяне уступили со счётом 0:3.

«Это огромное разочарование, в этом виноват я. Я был уверен, что мы должным образом подготовились к этой встрече, но оказалось, что это не так. Мы не выдержали давления — это очевидно. Мы провалились с психологической точки зрения, а также не справилась с тактическими задачами.

Однако уже через несколько дней нас ждёт новый матч. Нам необходимо найти в себе силы, восстановиться и снова подняться», — сказал Бен-Шимон на послематчевой пресс-конференции.

Следующую встречу сборная Израиля проведёт 1 октября против Косово. 4 октября израильтяне вновь сыграют с Ирландией.