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Возинья рассказал о своих рекламных предложениях

Возинья рассказал о своих рекламных предложениях
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Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал о своих рекламных предложениях во время и после ЧМ-2026.

«Во время чемпионата мира со мной хотели сотрудничать многие компании и бренды. Но пока я согласился только на одно рекламное сотрудничество – с UFL Mobile.

Пока что я не хочу работать с брендами, связанными с табаком, алкоголем или ставками», – приводит слова Возиньи The Observer.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». На страницы голкипера в соцсетях подписались около 28 млн человек. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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