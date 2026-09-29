Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья рассказал о своих рекламных предложениях во время и после ЧМ-2026.

«Во время чемпионата мира со мной хотели сотрудничать многие компании и бренды. Но пока я согласился только на одно рекламное сотрудничество – с UFL Mobile.

Пока что я не хочу работать с брендами, связанными с табаком, алкоголем или ставками», – приводит слова Возиньи The Observer.

Возинья провёл на чемпионате мира 2026 года четыре матча, в двух из которых отыграл «на ноль». На страницы голкипера в соцсетях подписались около 28 млн человек. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.