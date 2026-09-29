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Эндрик рассказал, что футболисты испытывают огромное давление

Эндрик рассказал, что футболисты испытывают огромное давление
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Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Эндрик высказался о жизни профессиональных футболистов.

«Мы [футболисты] испытываем огромное давление, но должны быть благодарны за то, что даёт нам футбол. Конечно, бывают моменты напряжения, но футбол дарит нам прекрасные вещи, которые могут изменить жизнь наших семей.

Мы находимся в мире футбола, занимаемся любимым делом и зарабатываем деньги, способные изменить жизнь наших семей. Нам остаётся лишь благодарить Бога за это», – приводит слова Эндрика ESPN.

Эндрик стал игроком мадридского «Реала» летом 2024-го года – за этот период 20-летний бразильский форвард принял участие в 34 официальных матчах за «сливочных», забив семь голов и оформив одну результативную передачу. Вторую часть прошлого сезона нападающий провёл в «Лионе» на правах аренды. За 19 матчей Эндрик забил восемь голов и отдал семь ассистов.

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