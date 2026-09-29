15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Молдова — Фарерские острова. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о возможной отставке

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о возможной отставке
Комментарии

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал своё будущее после крупного поражения от Италии со счётом 1:4 в Лиге наций.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9'     0:2 Фраттези – 22'     0:3 Кайоде – 27'     1:3 Йылмаз – 47'     1:4 Эспозито – 50'    

«У меня нет мысли подавать в отставку. Я верю в ту работу, которую проделываю. Даже когда получал серьёзные предложения, я не уходил. Я по-прежнему верю в наших футболистов. Мы вместе дошли до этого этапа благодаря проделанной работе и вместе с ними знаем, как двигаться дальше. Если возникнет ситуация с моей отставкой, я поговорю об этом с игроками. Но сейчас такого вопроса перед нами нет», — сказал Монтелла в интервью, слова из которого приводит Fanatik.

До этого Турция в Лиге наций со счётом 0:1 проиграла Франции, а на чемпионате мира — 2026 не смогла выйти из группы.

Материалы по теме
Тренер сборной Италии Манчини подвёл итоги матча Лиги наций УЕФА с командой Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android