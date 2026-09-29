Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о возможной отставке
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал своё будущее после крупного поражения от Италии со счётом 1:4 в Лиге наций.
Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Турция
Окончен
1 : 4
Италия
0:1 Бастони – 9' 0:2 Фраттези – 22' 0:3 Кайоде – 27' 1:3 Йылмаз – 47' 1:4 Эспозито – 50'
«У меня нет мысли подавать в отставку. Я верю в ту работу, которую проделываю. Даже когда получал серьёзные предложения, я не уходил. Я по-прежнему верю в наших футболистов. Мы вместе дошли до этого этапа благодаря проделанной работе и вместе с ними знаем, как двигаться дальше. Если возникнет ситуация с моей отставкой, я поговорю об этом с игроками. Но сейчас такого вопроса перед нами нет», — сказал Монтелла в интервью, слова из которого приводит Fanatik.
До этого Турция в Лиге наций со счётом 0:1 проиграла Франции, а на чемпионате мира — 2026 не смогла выйти из группы.
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