Кирилл Марченко обменян в «Торонто», Италия разгромила Турцию. Главное к утру

Российский нападающий Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто», сборная Италии разгромила команду Турции, а Франция без Килиана Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».