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29 сентября главные новости спорта, футбол, Лига Наций, хоккей, НХЛ, КХЛ, результаты

Кирилл Марченко обменян в «Торонто», Италия разгромила Турцию. Главное к утру
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Российский нападающий Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто», сборная Италии разгромила команду Турции, а Франция без Килиана Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто».
  2. Сборная Италии разгромила команду Турции в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.
  3. Франция без Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций благодаря голу Майкла Олисе.
  4. Сборная Швеции переиграла команду Польши во 2-м туре Лиги наций УЕФА.
  5. «Локомотив» выступил с заявлением по Галактионову на фоне новостей о его желании уйти.
  6. Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ.
  7. «Салават Юлаев» всухую победил «Торпедо» в Нижнем Новгороде.
  8. Гол Рольгизера в овертайме принёс «Трактору» победу над московским «Динамо».
  9. «Динамо» Минск победило «Ладу», тольяттинцы едва не отыгрались с 0:5 в третьем периоде.
  10. «Шанхайские Драконы» одержали уверенную победу над «Сочи».
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