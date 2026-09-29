Кирилл Марченко обменян в «Торонто», Италия разгромила Турцию. Главное к утру
Российский нападающий Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто», сборная Италии разгромила команду Турции, а Франция без Килиана Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций УЕФА. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кирилл Марченко обменян из «Коламбуса» в «Торонто».
- Сборная Италии разгромила команду Турции в матче 2-го тура Лиги наций УЕФА.
- Франция без Мбаппе вырвала победу у Бельгии в Лиге наций благодаря голу Майкла Олисе.
- Сборная Швеции переиграла команду Польши во 2-м туре Лиги наций УЕФА.
- «Локомотив» выступил с заявлением по Галактионову на фоне новостей о его желании уйти.
- Александр Овечкин включён в состав «Вашингтона» на первый матч нового сезона НХЛ.
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