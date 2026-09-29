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Жедсон Фернандеш может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор» — Fotomac

Жедсон Фернандеш может перейти из «Спартака» в «Трабзонспор» — Fotomac
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Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш может вернуться в чемпионат Турции. По информации Fotomac, интерес к 27-летнему португальцу проявляет «Трабзонспор».

Турецкий клуб продолжает следить за ситуацией вокруг футболиста и уже поддерживает с ним контакт в преддверии зимнего трансферного окна.

Фернандеш ранее выступал в Турции за «Бешикташ», после чего перебрался в московский «Спартак». Теперь «Трабзонспор» рассматривает возможность пригласить полузащитника в январе.

Напомним, за «Спартак» Жедсон Фернандеш выступает с 2025 года. В текущем сезоне на его счету один гол в восьми матчах РПЛ.

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