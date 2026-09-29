Николай Ларин: у Глушенкова точно нет особого фанатизма к отъезду в Европу

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин заявил, что форвард «Зенита» Максим Глушенков не горит желанием уезжать в европейские топ-лиги.

«Особого фанатизма к отъезду в Европу у Глушенкова нет точно. Он понимает условия своего контракта, а когда у тебя нет возможности уехать в Европу, за тебя никто не будет платить бешеные деньги, то, соответственно, что об этом думать? Вот если он каким-то образом с «Зенитом» не договорится, то, наверное, мысли о Европе появятся. Сейчас же в подвешенном состоянии вся эта история», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее стало известно, что Глушенков подпишет новый контракт с «Зенитом». Стороны договорились о пролонгации соглашения до 2030 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года.