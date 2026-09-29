Джонатан Альба возглавит «Родину» — источник

Бывший главный тренер «Ростова» Джонатан Альба возглавит московскую «Родину», сообщает «РБ Спорт». По данным источника, помогать испанцу будет тренерский штаб, который работал с ним в «Ростове», в том числе и Виктор Онопко. Исключения — тренер вратарей Андрей Кондратюк и Михаил Осинов.

По данным источника, суммарная заработная плата тренерского штаба Альбы составит около € 850 тыс. в год.

«Родина» после девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав пять очков. В следующем матче внутреннего первенства московская команда сыграет с ЦСКА на выезде. Игра состоится 11 октября.