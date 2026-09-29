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Расписание матчей Лиги наций по футболу 2026/2027 на 29 сентября

Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 29 сентября
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Сегодня, 29 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.

Расписание матчей Лиги наций на 29 сентября (время московское)

Лига А:

21:45. Чехия – Англия;
21:45. Испания – Хорватия.

Лига B:

21:45. Шотландия – Швейцария;
21:45. Словения – Северная Македония.

Лига C:

19:00. Финляндия – Беларусь;
19:00. Молдавия – Фарерские острова;
21:45. Болгария – Эстония;
21:45. Словакия – Казахстан;
21:45. Люксембург – Исландия;
21:45. Сан-Марино – Албания.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

Календарь Лиги наций сезон-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезон-2026/2027
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