Расписание матчей Лиги наций — 2026/2027 по футболу на 29 сентября
Сегодня, 29 сентября, продолжится розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей игрового дня.
Расписание матчей Лиги наций на 29 сентября (время московское)
Лига А:
21:45. Чехия – Англия;
21:45. Испания – Хорватия.
Лига B:
21:45. Шотландия – Швейцария;
21:45. Словения – Северная Македония.
Лига C:
19:00. Финляндия – Беларусь;
19:00. Молдавия – Фарерские острова;
21:45. Болгария – Эстония;
21:45. Словакия – Казахстан;
21:45. Люксембург – Исландия;
21:45. Сан-Марино – Албания.
Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.
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