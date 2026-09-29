«Ливерпуль», «Челси» и «Милан» поборются за защитника «Барселоны» в январе — Жезус

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде может покинуть клуб уже в январе. Как сообщает журналист Жуан Жезус в соцсети X, интерес к игроку сохраняет «Ливерпуль», а «Челси» и «Милан» предпринимают активные попытки заполучить испанца в зимнее трансферное окно.

По данным источника, главный тренер лондонцев Хаби Алонсо высоко оценивает потенциал 22-летнего защитника а возглавляющий «Милан» Рубен Аморим считает Бальде идеальным решением проблем своей команды на позиции левого латераля.

Сообщается, что Бальде понимает, что в иерархии состава «Барселоны» его опережают защитники Хави Эспарт и Жоау Канселу. Впервые испанец начал рассматривать уход из «Барсы» как вполне реальный вариант.