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«Ливерпуль», «Челси» и «Милан» поборются за защитника «Барселоны» в январе — Жезус

«Ливерпуль», «Челси» и «Милан» поборются за защитника «Барселоны» в январе — Жезус
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Защитник «Барселоны» Алекс Бальде может покинуть клуб уже в январе. Как сообщает журналист Жуан Жезус в соцсети X, интерес к игроку сохраняет «Ливерпуль», а «Челси» и «Милан» предпринимают активные попытки заполучить испанца в зимнее трансферное окно.

По данным источника, главный тренер лондонцев Хаби Алонсо высоко оценивает потенциал 22-летнего защитника а возглавляющий «Милан» Рубен Аморим считает Бальде идеальным решением проблем своей команды на позиции левого латераля.

Сообщается, что Бальде понимает, что в иерархии состава «Барселоны» его опережают защитники Хави Эспарт и Жоау Канселу. Впервые испанец начал рассматривать уход из «Барсы» как вполне реальный вариант.

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