Испания — Хорватия: текстовая трансляция матча Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 29 сентября, состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Испании и Хорватии. Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре группового этапа Испания встретится с Чехией 3 октября, а Хорватия в этот же день проведёт матч с Англией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Отметим, Португалия дважды выигрывала Лигу наций.