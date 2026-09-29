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«Шестое место — оверперформанс». Спортдиректор «Балтики» — о результатах команды в РПЛ

«Шестое место — оверперформанс». Спортдиректор «Балтики» — о результатах команды в РПЛ
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Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о результатах калининградского клуба в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. В прошлом сезоне «Балтика» финишировала на шестом месте. В текущем чемпионате команда занимает восьмую строчку.

«Балтика», занявшая шестое место в РПЛ, это был в каком-то смысле оверперфоманс. Потому что конкуренты играли хуже, «Балтика» поначалу для многих была тёмной лошадкой, многие игроки были наполнены оптимизмом, играли рьяно. Большинство клубов проводит второй сезон хуже, чем первый. В нашем случае мы идём не по тому графику, как шли. Но, учитывая все наши возможности, восьмое место — хороший промежуточный результат», — сказал Маргарян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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