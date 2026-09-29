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«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух крайних защитников и одного центрального — источник

«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух крайних защитников и одного центрального — источник
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«Манчестер Юнайтед» нацелен на приобретение трёх новых защитников: по одному игроку на каждый фланг обороны, а также ещё одного центрального защитника в дополнение к действующим игрокам клуба Лени Йоро и Эйдену Хевену. Об этом сообщает издание Theatre of Red.

По данным источника, «Юнайтед» по-прежнему интересен левый защитник «Ньюкасла» Льюис Холл, несмотря на решение продлить контракт со своим нынешним клубом. Альтернативным вариантом является латераль «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл, чей контракт истекает летом. На