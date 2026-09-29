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Испания — Хорватия: онлайн-трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 началась в 21:45

Испания — Хорватия: началась онлайн-трансляция матча Лиги наций
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В 21:45 мск начался матч 2-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Испании и Хорватии. Игра проходит на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. В качестве главного арбитра выступает Сердар Гёзюбююк из Нидерландов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 3. 2-й тур
29 сентября 2026, вторник. 21:45 МСК
Испания
Окончен
4 : 1
Хорватия
1:0 Ямаль – 2'     1:1 Белё – 28'     2:1 Пубиль – 31'     3:1 Ямаль – 63'     4:1 Уильямс – 89'    

В следующем туре группового этапа Испания встретится с Чехией 3 октября, а Хорватия в этот же день проведёт матч с Англией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Отметим, Португалия дважды выигрывала Лигу наций.

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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