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Россия — Иран. Прямая трансляция
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19:00 Мск
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Россия — Иран: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Россия — Иран: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 29 сентября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирана. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Первый». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 сентября 2026, вторник. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В последних трёх матчах между командами было зафиксировано две ничьих и одна победа россиян. Иран выступал на чемпионате мира — 2026, где трижды сы