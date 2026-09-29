Россия — Иран: во сколько начало товарищеского матча, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 29 сентября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирана. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. В прямом эфире матч покажет федеральный телеканал «Первый». «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию.

В последних трёх матчах между командами было зафиксировано две ничьих и одна победа россиян. Иран выступал на чемпионате мира — 2026, где трижды сы