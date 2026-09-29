Россия — Иран: текстовая трансляция матча начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 29 сентября, пройдёт товарищеский матч между сборными России и Ирана. Игру примет стадион «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток арбитра раздастся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

В последних трёх матчах между командами было зафиксировано две ничьи и одна победа россиян. Иран выступал на чемпионате мира — 2026, где трижды сыграл вничью — с Бельгией, Новой Зеландией и Египтом.

Сборная России по футболу отстранена от международных турниров с конца февраля 2022 года в связи с проведением специальной военной операции на Украине. С тех пор российская команда проводит только товарищеские матчи.