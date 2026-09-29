Агент Хинчагов: мы довольны переходом Боселли в «Краснодар»

Сооснователь агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов высказался о переходе нападающего Хуана Боселли из «Нижнего Новгорода» в «Краснодар» в прошлом сезоне. Он заявил, что доволен этим трансфером. Функционер верит, что Боселли вернётся в свою лучшую форму и принесёт пользу «Краснодару».

«Мы довольны переходом Боселли в «Краснодар», тут вопрос фарта в прошлом сезоне. Психологически Хуан выдержал это, отлично начал сезон, но травма поставила подножку. Сейчас мы ждём, что он вернётся в кондиции и будет приносить пользу «Краснодару», — сказал Хинчагов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.