«Челси» предложит € 70 млн «Арсеналу» за Субименди, игрок готов к переходу — El Nacional

Лондонский «Челси» определился со следующим громким трансфером. Как сообщает издание El Nacional, «синие» собираются предложить € 70 млн «Арсеналу» за полузащитника Мартина Субименди. Сам футболист уже дал согласие на переход, осталось договориться с «канонирами».

По данным источника, Субименди должен будет заполнить брешь в центре поля «Челси», возникшую после перехода полузащитника Энцо Фернандеса в «Манчестер Сити». Главный тренер лондонцев Хаби Алонсо хорошо знает своего соотечественника, так как работал с ним во второй команде «Реала Сосьедад».

Сообщается, что Субименди намерен покинуть «Арсенал» во время зимнего трансферного окна, поскольку потерял место в стартовом составе и лишился ведущей роли в схемах главного тренера Микеля Артеты. С начала сезона хавбек вышел в старте лишь в одном матче, причём на позиции правого защитника.