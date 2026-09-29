Николай Ларин предположил, в каком случае Сергей Семак может покинуть «Зенит»

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин предположил, в каком случае главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть клуб. Специалист возглавляет команду с мая 2018 года.

«Зенит» в любом случае остался основным претендентом на чемпионство. Условно, как и «Краснодар» со «Спартаком». А будущее Семака будет зависеть от их результатов в этом чемпионате. Если они не выиграют, наверное, это возможно», — сказал Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

На международную паузу «Зенит» ушёл, занимая пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 18 очков в девяти встречах. У московских «Спартака», «Динамо» и ЦСКА — по 17, у лидирующего «Краснодара» — 21.