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«ПСЖ» и три клуба АПЛ интересуются защитником «Порту», отступные € 65 млн — Caught Offside

«ПСЖ» и три клуба АПЛ интересуются защитником «Порту», отступные € 65 млн — Caught Offside
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Французский «Пари Сен-Жермен», английские «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» заинтересованы в подписании правого защитника «Порту» Алберту Кошты. Как сообщает издание Caught Offside, ссылаясь на источники, близкие к агентской индустрии, перечисленные клубы активно следят за 23-летним игроком.

По данным источника, официальных предложений пока не поступало, заинтересованные клубы всё ещё находятся на стадии изучения и анализа. Контракт Кошты с «Порту» предусматривает отступные в размере € 65 млн. 10% от этой суммы положены бывшему клубу португальца, туринскому «Ювентусу».

Сообщается, что сложность потенциальной сделки заключается в сроке контракта Кошты с его нынешним клубом. Защитник перебрался в «Порту» из «Ювентуса» летом прошлого года за € 15 млн и связал себя контрактом до июня 2030-го.

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