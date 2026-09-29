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Видеообзор матча Бельгия — Франция в Лиге наций

Видеообзор матча Бельгия — Франция в Лиге наций
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Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 1. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Бельгия
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Олисе – 88'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Единственный гол на 88-й минуте забил вингер французов Майкл Олисе, пробежав с мячом на дрибл