Видеообзор матча Бельгия — Франция в Лиге наций

Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.

Видеообзор матча:

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Единственный гол на 88-й минуте забил вингер французов Майкл Олисе, пробежав с мячом на дрибл