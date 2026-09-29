Видеообзор матча Бельгия — Франция в Лиге наций
Накануне состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A), в котором встречались сборные Бельгии и Франции. Команды играли на стадионе «Руа Бодуэн — Конинг Будевейн» в Брюсселе, Бельгия. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Раде Обренович из Словении. Победу со счётом 1:0 праздновали гости.
Видеообзор матча:
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Единственный гол на 88-й минуте забил вингер французов Майкл Олисе, пробежав с мячом на дрибл