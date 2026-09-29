Валерий Кечинов: лучшие годы Дзюбы позади, а «Спартак» хочет стать чемпионом

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал решение красно-белых не подписывать нападающего Артёма Дзюбу в летнее трансферное окно. Ранее агент форварда Леонид Гольдман заявил, что возращение его клиента в московский клуб не состоялось из-за спортивного директора Фрэнсиса Кахигао.

«Я думаю, что самым оптимальным вариантом для Артёма были бы команды, которые находятся в середине или ближе к низу таблицы. Лучшие годы Дзюбы позади. Если бы он принял решение закончить карьеру сейчас, это было бы на великолепной ноте. Карьера у него удалась. Он должен быть доволен своей карьерой и гордиться ей. Если у него не получится подписать с кем-то контракт зимой, может спокойно заканчивать. В сегодняшнем «Спартаке» преследуются немного другие задачи. Команда хочет стать чемпионом, а лучшие годы Артёма позади», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Дзюба остаётся свободным агентом с лета текущего года. В июне он покинул тольяттинский «Акрон» после истечения срока действия контракта. По словам Гольдмана, игроком интересовались «Спартак» и ещё два клуба Альфа-Банк Российской Прем