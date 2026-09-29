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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ

Стали известны претенденты на звание лучшего тренера месяца в РПЛ
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Пресс-служба Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги опубликовала список специалистов, которые претендуют на награду лучшему тренеру по итогам сентября.

Так, за звание лучшего поборются Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сандро Шварц из московского «Динамо», Дмитрий Игдисамов из ЦСКА, Сергей Семак из «Зенита», Сергей Булатов из «Крыльев Советов» и Срджан Благоевич из «Акрона».

После девяти туров Российской Премьер-Лиги первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который набрал 21 очко. На втором месте располагается «Спартак» (19), тройку лидеров замыкает московское «Динамо» (19). В зоне вылета находятся «Факел» (3) и «Родина» (5).

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