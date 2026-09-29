Фердинанд — экс-защитнику «Манчестер Сити»: пусть лучше принесёт мою чёртову медаль

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд в шуточной форме призвал экс-партнёра по сборной Англии и игрока «Манчестер Сити» Джолеона Лескотта отдать ему медаль за победу в английской Премьер-лиге после обвинения «горожан» в 114 нарушениях финансовых правил со стороны АПЛ.

«В следующий раз, когда Джолеон появится в эфире, пусть лучше принесёт мою чёртову медаль. Если их признают виновными, то, считаю, они должны вернуть медали. Когда я увижу Джолеона, я просто приеду к нему домой и скажу: «Слушай, отдавай. Отдавай её». Нельзя же просто сидеть и говорить: «Мы были чемпионами