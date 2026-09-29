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Клопп — о сборной Германии: мы будем выглядеть уродливо, прежде чем станем красивыми

Клопп — о сборной Германии: мы будем выглядеть уродливо, прежде чем станем красивыми
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп заявил, что национальная команда начнёт показывать красивый футбол. Ранее немцы сыграли вничью с Нидерландами (1:1) и проиграли Греции (0:1) в стартовых турах группового этапа Лиги наций. Клопп возглавил Германию минувшим летом.

«Жалеть? Я ушёл с лучшей работы в мире два года назад (из «Ливерпуля». — Прим. «Чемпионата»), потому что был опустошён. Теперь я снова полон сил. Если люди ждали чуда за 90 минут, пусть продолжают ждать. Мы будем выглядеть уродливо, прежде чем станем красивыми. Именно так начинается каждая хорошая история», — приводит слова Клоппа ESPN в социальной сети X.

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