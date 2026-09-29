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Валерий Кечинов: все победы «Спартака» были по делу — команда провела хороший отрезок

Валерий Кечинов: все победы «Спартака» были по делу — команда провела хороший отрезок
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов оценил игру и результаты красно-белых в этом сезоне Альфа-Банк РПЛ. На осеннюю паузу «Спартак» ушёл, занимая второе место в турнирной таблице.

«Я считаю, что «Спартак» провёл очень хороший отрезок. Была только одна игра, где команда была неубедительна и проиграла по делу, — это матч с «Динамо». «Динамо» в той игре было сильнее. Проиграли «Краснодару» дома, но я не могу сказать, что они играли сильнее. У «Спартака» были моменты — просто не забили. Все победы «Спартака» были по делу. Команда провела хороший отрезок. Они в обойме лидеров.

Однако самое основное впереди. Чемпионом станет тот, кто лучше всех подготовится в зимнюю паузу. У нас намечается интересная гонка. Пять команд борются за лидерство. Если так продолжится, все болельщики будут рады. Тем интереснее наш чемпионат», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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