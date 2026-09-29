15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор: Альба в «Родине» — беспроигрышный и чуть ли не идеальный вариант

Эдуард Мор: Альба в «Родине» — беспроигрышный и чуть ли не идеальный вариант
Комментарии

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор отреагировал на новости об интересе московской «Родины» к экс-тренеру «Ростова» Джонатану Альбе.

«Альба уже адаптирован к нашему футболу. А потом, он же не один придёт в «Родину», а с Онопко. Это очень важно, потому что Онопко — связующее звено. По большому счёту, если команда хочет сохранить место в РПЛ, сейчас было бы опасно брать тренера, который только бы знакомился с нашим чемпионатом. Есть пример Благоевича из «Акрона». Язык не повернётся назвать его слабым тренером. У него была хорошая работа в «Партизане», но ему понадобилось время, чтобы просто понять, куда он попал.

Насколько понимаю, руководство «Родины» не хотело российского специалиста, искали иностранца. Если ты хочешь решать задачи, которые стоят перед «Родиной», нужен специалист, который знает наш чемпионат. Альба с Онопко могут быстро навести порядок. На мой взгляд, это чуть ли не идеальное решение. Альбу же даже выдёргивать не нужно. Это беспроигрышный вариант», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме