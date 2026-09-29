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Шесть голов — в видеообзоре матча Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина

Шесть голов — в видеообзоре матча Лиги наций Румыния — Босния и Герцеговина
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Накануне состоялся матч 2-го тура Лиги наций УЕФА, в рамках которого встретились сборные Румынии и Боснии и Герцеговины. Игра прошла на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния). Итоговый свисток арбитра зафиксировал победу боснийцев со счётом 4:2.

Видеообзор матча Румыния — Босния и Герцеговина:

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1-м туре боснийцы сыграли вничью с Польшей (0:0), а Румыния проиграла Швеции (1:2).

Напомним, действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2, 5:3 пен.

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