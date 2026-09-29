15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы жили в эпоху обмана». Почеттино — о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

«Мы жили в эпоху обмана». Почеттино — о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»
Комментарии

Бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался об обвинениях в адрес «Манчестер Сити» по поводу нарушения финансовых правил АПЛ. Ранее независимая комиссия английской Премьер-лиги признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов.

«Справедливо будет спросить: где был контроль, если правила оказались нарушены подобным образом? Именно это больше всего бросается в глаза. Это очень сложная ситуация, которая вызывает изумление, учитывая серьёзность выдвинутых обвинений. Почему контроль в отношении нас [«Тоттенхэма»] был таким строгим, а в отношении других — нет? Если это правда, что они нарушили 114 правил, значит, мы жили в эпоху обмана», — приводит слова Почеттино известный журналист и инсай