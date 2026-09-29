«Мы жили в эпоху обмана». Почеттино — о финансовых нарушениях «Манчестер Сити»

Бывший главный тренер «Челси» и «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался об обвинениях в адрес «Манчестер Сити» по поводу нарушения финансовых правил АПЛ. Ранее независимая комиссия английской Премьер-лиги признала клуб виновным по 114 из 115 пунктов.

«Справедливо будет спросить: где был контроль, если правила оказались нарушены подобным образом? Именно это больше всего бросается в глаза. Это очень сложная ситуация, которая вызывает изумление, учитывая серьёзность выдвинутых обвинений. Почему контроль в отношении нас [«Тоттенхэма»] был таким строгим, а в отношении других — нет? Если это правда, что они нарушили 114 правил, значит, мы жили в эпоху обмана», — приводит слова Почеттино известный журналист и инсай