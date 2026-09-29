Бывший топ-менеджер АПЛ назвал возможное наказание для «Манчестер Сити» — The Athletic

Стал известен ещё один вариант возможных санкций, которые грозят «Манчестер Сити» после обвинений со стороны английской Премьер-лиги в 114 финансовых нарушениях. Как сообщает издание The Athletic один из бывших топ-менеджеров АПЛ в частной беседе поделился мнением, что с клуба могут снимать от 20 до 25 очков в течение срока от трёх до пяти лет.

По данным источника, идея заключается в том, чтобы не исключать клуб из элитного дивизиона, но запереть его в «мёртвой зоне» в середине таблицы, лишив возможности получать доход от участия в европейских соревнованиях. Ранее сообщалось, что при худшем сценарии «Сити» могут исключить из профессионального футбола.