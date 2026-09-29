Вратарь «Мальорки» госпитализирован с травмой головы после инцидента на базе клуба

Голкипер «Мальорки» Иван Куэльяр был доставлен в больницу с серьёзной травмой головы после несчастного случая в расположении клуба. С официальным заявлением по поводу инцидента выступила пресс-служба испанской команды. 42-летний вратарь выступает за клуб с 2023 года.

«Сегодня утром Иван Куэльяр получил серьёзную травму головы в результате обрушения крупной конструкции, являвшейся частью интерьера столовой на базе «Сьютат Эспортива Антонио Асенсио».

Игрок был доставлен в больницу; в течение ближайших суток он будет находиться под наблюдением врачей», — говорится в заявлении на официальном сайте «Мальорки».