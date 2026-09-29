Тюкавин раскрыл, что почувствовал после предложений от «Зенита» и «Спартака»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что почувствовал, когда узнал, что им интересуются «Зенит» и «Спартак». Также форвард выразил своё отношение к нежеланию «Динамо» его отпускать. Константин — воспитанник бело-голубых.

— Какие у тебя были мысли, когда твой агент Алексей Сафонов позвонил тебе и сообщил о том, что есть предложения от «Спартака» и «Зенита»?

— Я сказал: «Классно, что мной кто-то интересуется, значит, этого заслужил. Если действительно какие-то команды настроены, то пусть присылают официальную бумагу в клуб, и будем разговаривать с руководством «Динамо».

— Но «Динамо» тебя не отпустило. Какие эмоции у тебя вызвало это решение?

— «Динамо» имеет право меня не отпустить, это было их решение. Закрыли это дело. Моя история в клубе продолжается. Приятно было, что «Динамо» меня так ценит. Всё-таки немаленькая сумма была предложена от «Зенита». Клуб удержал меня. Благодарен, что мною так дорожат. Буду стараться выполнять все требования, отдаваться полностью на поле, чтобы приносить пользу клубу, — приводит слова Тюкавина «Советский спорт».