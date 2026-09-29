Эдуард Мор: Дзюба может найти себя в абсолютно любой стезе — он способен на всё

Российский экс-футболист Эдуард Мор ответил на вопрос о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который не сумел найти новый клуб в летнее трансферное окно и дозаявочный период для свободных агентов.

«Я думаю, что будущее Дзюбы зависит от его желания. Артём скучать не будет. Это самый известный футболист в России. У него будет много предложений. Если он захочет играть в футбол, может играть где угодно: медиалига, ветеранская история. Он может найти себя в абсолютно любой стезе. Я просто знаю: когда заканчиваешь с футболом, никому особо не нужен, начинаешь сходить с ума. Такое Дзюбе не грозит. В финансовом плане он обеспечен. Пройдёт время, и Артём сам поймёт, чего он хочет. У Дзюбы полный карт-бланш, потому что он будет сильно востребован. Если он почувствует, что не сказал последнее слово и хочет ещё поиграть, вполне может поддерживать форму, зимой пройти сборы и поиграть в команде РПЛ. Он способен на всё», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.