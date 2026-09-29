«Манчестер Юнайтед» изучает вариант с трансфером форварда «Кристал Пэлас» зимой — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает потенциальные варианты усиления атаки в январе, и нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета находится в поле зрения «красных дьяволов». Как сообщает издание TEAMtalk, представители 29-летнего игрока уже связались с «Юнайтед».

По данным источника, приобретение нового нападающего станет главным приоритетом для клуба в преддверии январского трансферного окна. Интерес «МЮ» к Матета будет зависеть от запрашиваемой «Пэлас» цены. Однако, учитывая, что следующим летом у него истечёт контракт, январь — это последняя возможность для клуба из Лондона получить деньги за нападающего, что повышает шансы на заключение сделки.

Сообщается, что интерес к форварду также проявляют клубы из Саудовской Аравии, но переход