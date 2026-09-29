Видеообзоры матчей Лиги наций Северная Ирландия — Венгрия и Латвия — Кипр

Накануне состоялся ряд матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. В одной из игр встретились сборные Северной Ирландии и Венгрии. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 0:0.

Видеообзор матча Северная Ирландия — Венгрия (0:0):

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В рамках другого матча встретились национальные команды Латвии и Кипра. Их встреча также завершилась с нулями на табло.