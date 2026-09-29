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Видеообзоры матчей Лиги наций Северная Ирландия — Венгрия и Латвия — Кипр

Видеообзоры матчей Лиги наций Северная Ирландия — Венгрия и Латвия — Кипр
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Накануне состоялся ряд матчей Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. В одной из игр встретились сборные Северной Ирландии и Венгрии. Финальный свисток арбитра зафиксировал ничью — 0:0.

Лига наций УЕФА. Лига B . Группа 2. 2-й тур
28 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
0 : 0
Венгрия

Видеообзор матча Северная Ирландия — Венгрия (0:0):

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В рамках другого матча встретились национальные команды Латвии и Кипра. Их встреча также завершилась с нулями на табло.