«Я никуда не уходил. Просто сменил цвет футболки». Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля»

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ответил на вопрос, что бы он сказал сейчас болельщикам «Ливерпуля». Немецкий специалист возглавлял мерсисайдский клуб с 2015 по 2024 год. Под его руководством «красные» выигрывали английскую Премьер-лигу, внутренние кубки, Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира по футболу.

«Что бы я сказал фанатам «Ливерпуля» сейчас? Скажите им, что я никогда не уходил. Я просто сменил цвет футболки. То же сердце. Тот же шум. А теперь посмотрим, помнит ли эта страна, как создавать этот шум вместе с нами», — приводит слова Клоппа ESPN в социальной сети X.

Летом 2026 года Клопп возглавил сборную Германии.