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Максим Глушенков назвал лучшего игрока РПЛ

Максим Глушенков назвал лучшего игрока РПЛ
Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков назвал лучшего футболиста Альфа-Банк РПЛ после отъезда хавбека Алексея Батракова в «Галатасарай». По мнению Глушенкова, лучшим является форвард сине-бело-голубых Александр Соболев.

— Кто после ухода Батракова лучший игрок в РПЛ сейчас?
— Соболев.

— Почему не называешь себя? Ты как будто тоже в порядке.
— А зачем мне называть себя? Пусть меня другие оценивают, для меня лучший — Соболев.

— Почему?
— Потому что он просто Саша. Плохой Саша.

— Когда он не забивал, ты говорил, что нужно подождать.
— Ну видишь, я же прав был.

— Он сильнейший нападающий в России сейчас?
— Откройте список бомбардиров и посмотрите. Сильнейший тот, кто забивает. Вот и всё.

— Соболев сильнее, чем Кордоба?
— Сейчас — да. Статистика это доказывает.

— С чем связываешь тот факт, что он начал забивать?
— Адаптировался, как он и сам говорил. Когда к нам Дюран приезжает, как можно не адаптироваться? — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

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