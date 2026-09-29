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Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в конце сезона

Экс-форвард сборной Франции Оливье Жиру объявил о завершении карьеры в конце сезона
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Бывший нападающий сборной Франции Оливье Жиру, выступающий в Лиге 1 за «Лилль», сообщил о намерении завершить профессиональную карьеру в конце сезона-2026/2027. В среду, 30 сентября, форварду исполнится 40 лет.

«Как игрок я, судя по всему, провожу свой последний сезон. Поэтому я наслаждаюсь каждым мгновением», — приводит слова Жиру издание L'Équipe.

За «Лилль» Жиру выступает с лета прошлого года. Ранее он защищал цвета таких клубов, как «Лос-Анджелес», «Милан», «Челси» и «Арсенал». В 2018 году Жиру стал чемпионом мира в составе сборной Франции, завоевав главный футбольный трофей на турнире в России.

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