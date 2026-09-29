Эдуард Мор: насколько знаю, вариант Дзюбы в «Спартаке» вообще не рассматривался

Известный российский экс-футболист Эдуард Мор заявил, что «Спартак» всерьёз не рассматривал вариант возвращения нападающего Артёма Дзюбы.

«Вы за истину берёте слова агента Дзюбы? Это не так. Я владею ситуацией — не было такого, что трансфер Дзюбы заблокировал один Кахигао. Насколько я знаю, этот вариант вообще не рассматривался. Даже если бы такой вариант рассматривался, надо понимать все риски. Конечно, Артём очень сильный футболист, может выйти и помочь. Однако надо понимать, что есть реакция болельщиков, как Артём уходил. В «Спартаке» есть Даку, который выходит на замену. В каком месте там ещё может быть Дзюба? Даку — один из сильнейших футболистов, а выходит на 10-15 минут. Тогда нужно, чтобы не выходил Даку, но выходил Дзюба? Нет. Я очень хорошо отношусь к Артёму. Это воспитанник «Спартака», была бы красивая история. Но это абсолютно нереально практически во всех отношениях. Это при том, что я Артёма считаю очень сильным футболистом», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.