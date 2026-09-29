15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Россия — Иран. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нойер может завершить карьеру летом, «Бавария» проявляет интерес к вратарю из АПЛ — Bild

Нойер может завершить карьеру летом, «Бавария» проявляет интерес к вратарю из АПЛ — Bild
Комментарии

Мюнхенская «Бавария» находится в поисках опытного голкипера на фоне возможного завершения карьеры основным вратарём команды Мануэлем Нойером. Как сообщает издание Bild, чемпионы Германии проявляют интерес к немецкому вратарю английского «Фулхэма» Бернду Лено.

По данным источника, два действующих вратаря «Баварии», Мануэль Нойер (40 лет) и Свен Ульрайх (38 лет), могут завершить карьеру летом. Их контракты истекают летом следующего года. В таком случае основным вратарём станет 23-летний немец Йонас Урбиг.

Сообщается, что Лено привлёк «Баварию» своим опытом, которы