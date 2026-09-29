Нойер может завершить карьеру летом, «Бавария» проявляет интерес к вратарю из АПЛ — Bild

Мюнхенская «Бавария» находится в поисках опытного голкипера на фоне возможного завершения карьеры основным вратарём команды Мануэлем Нойером. Как сообщает издание Bild, чемпионы Германии проявляют интерес к немецкому вратарю английского «Фулхэма» Бернду Лено.

По данным источника, два действующих вратаря «Баварии», Мануэль Нойер (40 лет) и Свен Ульрайх (38 лет), могут завершить карьеру летом. Их контракты истекают летом следующего года. В таком случае основным вратарём станет 23-летний немец Йонас Урбиг.

Сообщается, что Лено привлёк «Баварию» своим опытом, которы