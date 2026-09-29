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«Реал» может бесплатно подписать ван Дейка из «Ливерпуля» — Mundo Deportivo

«Реал» может бесплатно подписать ван Дейка из «Ливерпуля» — Mundo Deportivo
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Мадридский «Реал» назван в числе клубов, заинтересованных в потенциальном трансфере защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка летом следующего года. Как сообщает издание Mundo Deportivo, ссылаясь на британские СМИ, «сливочных» привлекает перспектива бесплатного подписания игрока.

Контракт 35-летнего ван Дейка с «Ливерпулем» истекает летом 2027 года, и, по данным СМИ, английский клуб пока не предложил игроку продлить соглашение. Более того, некоторые источники утверждают, что такого предложения и вовсе не последует. На фоне этой ситуации начали появляться названия клубов, потенциально заинтересованных в центральном защитнике сборной Нидерландов.

Помимо «Реала», в числе претендентов на игрока называются «Милан», «Интер Майами» и «Галатасарай». Минувшим летом из «Ливерпуля» в «Реал» в статусе свободного агента перебрался